Россельхозбанк выставляет на торги более 40 комплексов активов, принятых на баланс в рамках урегулирования проблемной задолженности и очищенных от притязаний третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Приобретение данных активов позволит потенциальным инвесторам в максимально короткие сроки организовать успешные бизнесы в аграрном секторе. Имущество, планируемое к реализации, расположено в 18 российских регионах. Торги состоятся 16 октября 2020 года на электронной торговой площадке ООО «ЭТП» , сбор заявок — с 17 сентября по 14 октября», — говорится в релизе.

В числе активов, которые банк планирует реализовать, — объекты нежилой недвижимости, торговые, производственные и административные комплексы, в том числе в сельскохозяйственном секторе, а также 23 земельных участка площадью от четырех до 168 гектаров в Московской, Ростовской, Новгородской, Тульской областях и Дагестане.

Активы, предполагаемые к реализации, расположены в 18 регионах России. В их числе — Москва и Московская область, Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Краснодарский край, Адыгея, Чувашия, а также Тульская, Тверская, Владимирская, Костромская, Новгородская, Ростовская, Смоленская и Воронежская области.

