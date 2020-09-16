В Пензе вынесен приговор жителю Саратовской области по делу о краже более чем 20 млн рублей из двух банкоматов. Об этом в среду сообщили в МВД .

Как выяснилось, трудовая деятельность злоумышленника ранее была связана с техническим обслуживанием платежных терминалов, в том числе банкоматов, и он хорошо знал их устройство. За месяц до совершения преступления житель Саратова приехал в Пензу для выбора банкоматов, из которых впоследствии украл деньги. Для изменения внешнего вида он использовал приобретенную через Интернет реалистичную латексную маску с внешностью пожилого мужчины, а также форменную одежду и аксессуары сотрудника инкассаторской службы.

Также обвиняемый сшил специальную сумку под размер кассет банкомата с денежной наличностью. Для конспирации он при передвижении на личном автомобиле использовал подложный госномер, совпадавший с номером чужой машины аналогичных модели и цвета. Владелец последней, житель Тамбова, ничего не знал о преступной деятельности злоумышленника, свидетельствуют данные правоохранителей.

Кражи были совершены 7 апреля этого года, деньги были похищены из устройств для приема и выдачи средств, установленных в торговых центрах на улице Аустрина и проспекте Строителей в Пензе. «Обвиняемый, изменив свою внешность и одевшись как инкассатор, в дневное время проследовал к банкоматам. При помощи специального ключа он открыл устройства и под видом технического обслуживания извлек кассеты с денежными средствами, сложил их в сумку и ушел», — рассказывают в МВД.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в ночь с 10 на 11 апреля. Они обнаружили и изъяли похищенные денежные средства в тайнике, который обвиняемый оборудовал на техническом этаже многоквартирного дома по месту жительства.



Октябрьский районный суд Пензы приговорил фигуранта к четырем годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Автомобиль, который обвиняемый использовал для совершения преступлений, взыскан в доход государства, следует из сообщения МВД.