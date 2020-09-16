Московская биржа с 21 сентября увеличит число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций, говорится в сообщении торговой площадки.

В частности, к вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group Limited (MAIL), обыкновенные акции Petropavlovsk PLC (POGR), депозитарные расписки QIWI PLC (QIWI) и обыкновенные акции «Российских сетей» (RSTI).

Допуск новых инструментов связан с включением с 18 сентября 2020 года этих бумаг в базу расчета основных индексов Московской биржи — индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Также с 21 сентября вступит в силу новая редакция программы маркетмейкинга «Добрый вечер».

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года, на первом этапе инвесторам были доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. С 3 августа количество ценных бумаг, допущенных к торгам на вечерней сессии, увеличилось до 38, что полностью соответствует базе расчета основных индексов. С 24 августа на вечерней сессии начали торговаться акции иностранных эмитентов. Количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, является плавающим. Сейчас в нее входят 38 ценных бумаг, с 18 сентября 2020 года их число будет увеличено до 42 акций. Таким образом, на вечерних торгах будут доступны 62 ценные бумаги.