Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ были стабильными в июле, при этом две системно значимые кредитные организации имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности на консолидированной основе, свидетельствуют данные обзора российских банков за семь месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Агентство объясняет стабильность средних показателей капитала в секторе в июле (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн рублей) тем, что рост кредитования компенсировался прибылью. У некоторых банков показатели достаточности капитала поддерживались регулятивными послаблениями, которые позволяли им использовать обменный курс на 1 марта для расчета валютных активов, взвешенных по риску. По подсчетам аналитиков, на конец июля 2020 года средний показатель базового капитала составлял 11,4%, основного капитала — 12,2%, общего капитала — 14,4%.

В Fitch напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. По данным экспертов, на конец первого полугодия 2020 года десять системно значимых банков (без учета Промсвязьбанка, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.

«Два системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе, — отмечается в обзоре Fitch. — Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,8%, а у Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли невысокие 8,3% и 9,8% соответственно».



В материале подчеркивается, что несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения по выплате дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).

