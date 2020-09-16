Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году сократятся до 21,51 трлн рублей после 22,56 трлн в 2020 году, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в 2022 году расходы бюджета вырастут почти до 21,88 трлн рублей, в 2023 году — до 23,67 трлн.

Доходы, по оценке министерства, в текущему году составят почти 17,9 трлн рублей, в 2021 году — 18,76 трлн рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 трлн и 22,26 трлн рублей.

Ранее в среду глава Минфина говорил о том, что дефицит бюджета РФ будет снижен с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021-м и около 1% ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.