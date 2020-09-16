Банковский работник в Оренбурге подозревается в хищении 12 млн рублей. Как следует из сообщения МВД , раскрыть преступную схему помог переход сотрудника на дистанционную работу.

Уголовное дело в отношении 33-летнего старшего менеджера операционного отдела одного из банков Оренбурга возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, имевший полномочия по заключению всех видов кредитных договоров с физическими лицами на утвержденных в банке условиях, оформил около 20 фиктивных кредитных договоров.

В сообщении правоохранителей поясняется, что у мужчины была зависимость от игр в Интернете и изначально он планировал погашать кредиты, оформленные на других граждан, при выигрыше. Но впоследствии он оформлял новые кредиты, чтобы вносить ежемесячные платежи за взятые ранее и таким образом избежать выявления мошеннической схемы. «При переходе из финансового учреждения на работу дистанционным способом злоумышленник не мог совершить данные действия удаленно», — отмечается в сообщении, из которого можно понять, что именно это и помогло раскрыть обман.

В релизе не говорится, с чем был связан переход сотрудника на «удаленку», нет четкого указания на то, что речь идет о продолжении работы в том же банке, и не приводятся никакие даты. Тем не менее в этой связи можно вспомнить, что весной этого года, в период действия ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, многие банки переводили своих сотрудников в дистанционный режим работы.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 млн рублей.



В настоящее время следствие продолжается. По вменяемой фигуранту уголовной статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.