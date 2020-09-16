Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан», — сказал он.

При этом Силуанов подчеркнул, что для других категорий граждан условия обложения налогом на доходы физических лиц меняться не будут.

Как ранее разъяснял президент РФ Владимир Путин и как следует из текста законопроекта, повышенным НДФЛ в размере 15% вместо 13% будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.