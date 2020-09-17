Расходы на нацпроекты в следующие два года намерены сократить почти на 600 млрд рублей до 4,8 трлн, то есть более чем на 10%, пишут «Известия» . Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021–2022 год. Наиболее существенно планируется урезать такие нацпроекты, как «Демография» (с него снимут 158 млрд рублей), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд), «Жилье и городская среда» (80 млрд), «Цифровая экономика» (60 млрд) и «Экология» (41 млрд). Расходы казны в 2021–2022 годах, согласно проекту, снизятся на 227 млрд рублей.

«Демография» связана прежде всего с уточнением численности получателей маткапитала, то есть фактически с изменением прогноза рождаемости. Выдачи семьям с новорожденными в 2021–2022 годы будут снижены на 150 млрд рублей, следует из документа. По нацпроекту «Жилье и городская среда» расходы планируется уменьшить в основном в программе сокращения непригодного жилья — 64 млрд рублей. В «Цифровой экономике» снизят затраты на развитие информационной инфраструктуры (на 80 млрд рублей) и цифровых технологий (52 млрд).

Частично снижение инвестиций в нацпроекты в следующие два года планируется возместить повышенными тратами в 2023-м. Тогда будет потрачено 2,8 трлн рублей, то есть на 300 млрд больше, чем планировалось изначально. Доходы бюджета в 2021–2022 годах упадут на 14% и 10% соответственно — до 18,8 трлн и 20,6 трлн рублей. Дефицит составит 2,8 трлн и 1,3 трлн рублей.

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В Минфине сообщили, что по отношению к 2020 году в 2021-м и 2022-м запланирован рост расходов на национальные проекты на 2,5% и 20% соответственно. Корректировки связаны с уточнением макропрогноза, численности получателей выплат и переносом сроков по ряду мероприятий. В Минтрансе сказали, что сокращение связано со сложной экономической ситуацией. В Минтруде заявили, что окончательные параметры бюджета еще не утверждены.

По словам экспертов, в следующую трехлетку нас ждет тяжелая финансовая ситуация, поэтому деньги забирают с менее приоритетных направлений. Сокращение финансирования нацпроектов несет в себе меньшую угрозу для их эффективности по сравнению с продлением сроков реализации, дедлайн по ним уже был сдвинут до 2030 года. В 2019-м бюджет нацпроектов был освоен на 90%, и 150 млрд сэкономленных рублей перенесли на 2020-й. По итогам этого года невостребованными окажутся еще около 200 млрд рублей, предположили эксперты.