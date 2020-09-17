Торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут стать агентами Системы быстрых платежей (СБП), то есть напрямую получать коды для оплаты своих товаров или услуг, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на письмо ассоциации «Финтех» (АФТ) банкам. АФТ предлагает обеспечить возможность прямого технологического подключения агентов — в первую очередь ТСП, с частичным замещением банка-эквайера. Пока АФТ в рамках рабочего взаимодействия проводит опрос среди своих участников. Пилотный проект планируется реализовать уже до конца года.

Сейчас генерировать и обслуживать QR-коды для оплаты через СБП могут только банки. Новая схема позволит генерировать QR-коды, например, крупным ТСП, в том числе маркетплейсам, пояснил предправления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов. Комиссионное вознаграждение при этом получает банк-эквайер, но частично платеж может передаваться агенту в рамках отдельного договора.

Минэкономразвития будет отслеживать долю МСП с приемом оплаты через Систему быстрых платежей МЭР в рамках разработки паспорта федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предлагало принять меры к снятию такого барьера на вход в бизнес для предпринимателей, как высокая комиссия за эквайринг.

По мнению экспертов, поскольку ставка для ТСП ограниченна и есть точка окупаемости для банка-эквайера, максимальная экономия составит не более 0,2% в самом лучшем сценарии. В случае реализации этой идеи ТПС, которое само способно выступить агентом, получит возможность торговаться с банком, в котором обслуживается, относительно всего объема услуг, считают эксперты.