Торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут стать агентами Системы быстрых платежей (СБП), то есть напрямую получать коды для оплаты своих товаров или услуг, пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации «Финтех» (АФТ) банкам. АФТ предлагает обеспечить возможность прямого технологического подключения агентов — в первую очередь ТСП, с частичным замещением банка-эквайера. Пока АФТ в рамках рабочего взаимодействия проводит опрос среди своих участников. Пилотный проект планируется реализовать уже до конца года.
Сейчас генерировать и обслуживать QR-коды для оплаты через СБП могут только банки. Новая схема позволит генерировать QR-коды, например, крупным ТСП, в том числе маркетплейсам, пояснил предправления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов. Комиссионное вознаграждение при этом получает банк-эквайер, но частично платеж может передаваться агенту в рамках отдельного договора.
МЭР в рамках разработки паспорта федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предлагало принять меры к снятию такого барьера на вход в бизнес для предпринимателей, как высокая комиссия за эквайринг.
По мнению экспертов, поскольку ставка для ТСП ограниченна и есть точка окупаемости для банка-эквайера, максимальная экономия составит не более 0,2% в самом лучшем сценарии. В случае реализации этой идеи ТПС, которое само способно выступить агентом, получит возможность торговаться с банком, в котором обслуживается, относительно всего объема услуг, считают эксперты.