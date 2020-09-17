В России предложили организовать продажу авиабилетов для льготных категорий граждан через портал госуслуг, пишут «Известия» . С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), направив письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Чтобы приобрести такие билеты, сейчас граждане должны добраться до касс — возможности купить проездные документы через Интернет нет. Из-за ограниченного количества билетов пассажирам приходится отстаивать в очередях многие часы.

В Минтрансе сообщили, что прорабатывают вопрос о подтверждении принадлежности пассажира к льготной категории при бронировании авиаперевозки с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Аналогичный проект с применением ЕГИССО уже реализуется для продажи ж/д билетов льготным категориям граждан. После завершения «пилота» будет рассмотрен вопрос о расширении применяемых методов на другие виды транспорта. В РЖД сообщили, что также ведут работу по интеграции своих систем с «Федеральным реестром инвалидов» и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении. Это позволит осуществлять идентификацию пассажира с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В перспективе граждане смогут оформлять электронные железнодорожные билеты через портал госуслуг.

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Некоторые авиакомпании уже организовали продажу билетов через свой сайт гражданам в возрасте до 22 лет включительно и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста по льготным тарифам, с указанием номера документа и даты рождения. По словам представителей авиаперевозчиков, технические проблемы могут возникнуть у компаний, работающих с иностранными системами бронирования. В «Ираэро» уверены, что технически реализовать сегодня эту инициативу почти нереально: существует перечень документов, которые необходимо предъявить в подлинном или нотариально заверенном виде для приобретения льготного билета.

По словам экспертов, любое упрощение процедур получения льготных авиабилетов потребует увеличения объема субсидий на покрытие растущего спроса на полеты. Интеграция информационных систем РЖД и авиакомпаний с системами учета льгот позволит существенно упростить и ускорить покупку билетов, снизит число случаев мошенничества, минимизирует бумажный документооборот, считают эксперты.