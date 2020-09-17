📰 Сотрудники на «удаленке» часто используют для работы с корпоративными системами и данными свои личные устройства, которые защищены намного хуже, чем корпоративное оборудование, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование Trend Micro. Довольно беспечно относятся сотрудники к безопасности и при работе в сетях Wi-Fi. Теоретически они могут позволить злоумышленникам попасть в домашнюю сеть и затем использовать незащищенные личные устройства для доступа в корпоративные сети, к которым те подключены.

📰 Бюджет на 2021–2023 годы получит новые статьи доходов — например, повышение акцизов на табачную продукцию принесет 70 млрд рублей в год, НДФЛ для богатых даст еще 60 млрд рублей, пишут «Известия» . Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в проекте бюджета предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала, будет сохранена льгота по уплате обязательных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Эксперты считают, что если правительство продолжит курс на восстановление экономики, докризисных показателей можно будет достичь уже в следующем году.

📰 Управляющие крупнейших инвестфондов выражают все больше уверенности в быстром восстановлении мировой экономики, пишет «Коммерсант» . Но с учетом подъема фондового рынка в предыдущие месяцы и перегретости отдельных его сегментов инвесторы осторожно наращивают вложения, отдавая предпочтение акциям американских компаний за счет развивающихся стран и Европы. По мнению экспертов, потенциал российского рынка раскроется в более отдаленной перспективе.

📰 Если не реализуются политические риски, рубль должен подорожать, пишут «Ведомости» . Так, в IV квартале 2020 года действие ключевых факторов, которые сегодня играют на снижение курса рубля, – увеличение импортных, финансовых и миграционных потоков – сойдет на нет и курс рубля вырастет, прогнозируют в Sberbank Investment Research. По мнению экспертов, если не реализуются санкционные риски и не возникнет сильных потрясений для развивающихся рынков, к концу года мы увидим доллар ниже 70 рублей.

📰 Каждая пятая МФО, исключенная из реестра ЦБ в первом полугодии, продолжала кредитовать граждан, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование Zaim.com. Число компаний, которые делали это нелегально, выросло за год в полтора раза. Аналитики винят в этом пандемию коронавируса, а также регуляторную нагрузку, с которой значительная часть МФО справиться не в силах. Эксперты отмечают, что для исправления ситуации необходимо ужесточать наказание для нелегалов и поощрять добросовестных участников рынка.

📰 Из всех санкций, введенных разными правительствами и международными организациями с 1950 по 2016 год, эффективны оказались только 34%, пишет РБК . Это подсчитали эксперты из ФРГ и США. Как отмечают экономисты, степень успеха санкций определялась исходя из того, достигла ли страна или организация — инициатор санкций — декларируемых целей. Против СССР и России были направлены 14 программ. Поскольку санкции против России продолжают действовать, оценить их эффективность пока затруднительно, указали исследователи.