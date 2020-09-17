Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов четверга, показывают данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи потерял 0,78% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 951,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,19% — до отметки 1 236,92.

Аналитики прогнозировали негативный старт торгов в РФ на ухудшении внешнего фона.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Результаты заседания американского регулятора привели к волне продаж на рынках, — поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — ФРС продолжит придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики: ожидается сохранение ставки в диапазоне 0—0,25% на горизонте до 2023 года (в рамках этого периода регулятор не ожидает инфляции выше 2%)... ставка будет находиться на низком уровне до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет соответствовать представлениям регулятора о полной занятости. Плюс к этому было подтверждено продолжение программы количественного смягчения. Были улучшены прогнозы по основным экономическим показателям, однако рынкам этого не хватило для продолжения восходящей динамики».



«Американские рынки негативно восприняли итоги заседания ФРС США, хотя вроде бы регулятор и не сказал ничего плохого… Мы не думаем, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими: свободные деньги надо куда-то вкладывать. Но на таком фоне откроемся мы в минусе», — писал перед началом российских торгов главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.