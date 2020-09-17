Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:01 мск курс доллара прибавил примерно 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 1 копейку. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,19 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 88,55 рубля (минус 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром пара доллар/рубль останется торговаться выше поддержки 74,45 рубля. По его словам, участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно Алексея Навального. У рубля есть силы вернуться к отметке 73,4, но непонятно, что может стать триггером для продажи доллара перед выходными, пояснял эксперт.

«Рубль в паре с долларом продолжил вчера консолидацию в районе отметки 75. Попытки пробить поддержку и спуститься ниже не увенчались успехом. Сегодня на внешнем негативе российская валюта ослабеет, чему также будут способствовать технические факторы. Однако об усилении санкционных рисков и походе к сопротивлению чуть выше 77 рублей за доллар речь пока не идет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.