День открытых дверей Банка России, который проводится ежегодно, в этом году пройдет онлайн в субботу, 3 октября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в финансовом практикуме, узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

В рамках дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.

Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое, отмечают в Центробанке.



Мероприятия пройдут в период с 8:00 до 20:00 мск.

