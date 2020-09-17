Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, займет пять лет. Такое мнение высказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления по видеосвязи на форуме «Тенденции-2021», организованном в Мадриде.

«Полное восстановление [экономики] займет целых пять лет», — приводит ее слова агентство Reuters. Рейнхарт добавила, что спад, спровоцированный пандемией, будет наблюдаться в одних странах дольше, чем в других, и это усугубит неравенство, поскольку беднейшие страны пострадают от кризиса сильнее.

Ранее главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун оценила ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса к концу 2021 года в 7 трлн долларов.