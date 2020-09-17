Введение механизма льготной ипотеки со ставкой до 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 миллиардов [рублей], я имею в виду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тысяч заявок, то есть это 500 тысяч семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошел какой-то даже небольшой всплеск цен, это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что считает «не совсем объективным» высказывание о признаке перегрева на рынке новостроек. «В тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно, цена несколько поднялась, но это тоже неплохо, потому что раз поднялась цена, значит, будет дополнительно строиться жилье. У нас ведь проблема в том, что есть регионы, которые на сегодняшний день имеют избыток предложения, то есть много построено, но не продано, а есть регионы, где из-за того, что цена была крайне низкой, просто не начиналась стройка, а строить надо по всей стране», — пояснил он.

Вице-премьер добавил, что глобального роста цен на рынке, по его мнению, не произойдет. «Поэтому мы эту ситуацию анализируем, в целом считаем, что глобального какого-то роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам, а то, что это будет стимулировать развитие жилищного строительства, вообще не вызывает никаких сомнений. Абсолютно правильная и нужная мера», — заключил он.