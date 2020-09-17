Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля следующего года. О решении Банка России продлить срок, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за проведение таких операций, сообщается в четверг на сайте регулятора.

Ранее был установлен срок до 1 октября 2020 года.

«Таким образом, у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными», — отмечают в ЦБ.



Регулятор напоминает, что в августе этого года в силу вступили поправки к законодательству, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.