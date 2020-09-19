Газэнергобанк начал продавать структурные продукты «БКС Капитала». Инвестиционные продукты можно приобрести в офисах банка, в дальнейшем будет реализована возможность покупки в онлайн-режиме, говорится в совместном сообщении компаний.

«Структурный продукт представляет собой комплексный финансовый инструмент с потенциальной доходностью и заранее определенным сроком. В случае успешной реализации заложенной в структурный продукт готовой инвестиционной стратегии этот инструмент дает инвестору возможность заработать и при этом защитить вложения», — отмечается в релизе.

Клиентам предлагаются структурные продукты на основе динамики цен корзин акций крупнейших международных и российских компаний. Продукты имеют 100% защиту капитала. Сумма инвестирования — от 50 тыс. рублей, отмечается в сообщении.