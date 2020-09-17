Зарплаты госслужащих в следующем году индексироваться не будут. Об этом сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра, исключение будет сделано только для военнослужащих.

«Мы сократили все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 10%. Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году, за исключением военнослужащих», — сказал Силуанов.



Как пояснил чиновник, сокращение расходов необходимо, чтобы в нынешней экономической ситуации сбалансировать бюджет. «По ниточке со всех мер собирали, с тем чтобы сбалансировать бюджет», — заявил он.