Таганский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам колонии бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Таганский районный суд вынес обвинительный приговор Вавилину, признав его виновным в злоупотреблениях полномочиями и назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Вавилин обвинялся в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по которой прокурор просил для него 8,5 года колонии. В приговоре суд переквалифицировал ему наказание на ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»), максимальное наказание по которой составляет четыре года колонии.

Следствие считает, что Вавилин в 2015 году совместно с предпринимателем Алексеем Ананьевым организовал получение кредита на сумму более 12 млн евро подконтрольными им ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент». Затем они изменили условия возвращения банку денежных средств, составили соглашение об отступном, согласно которому обязанность выплаты кредита переходила к частной компании с ограниченной ответственностью «Дельта Ауто Групп Лимитед», неспособной выплатить эту сумму денег.

Полученными средствами Вавилин и Ананьев распорядились по своему усмотрению. Вавилин вину не признает, Ананьев находится в международном розыске.

