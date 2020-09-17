Россияне стали направлять больше средств в счет погашения текущих долговых обязательств после перехода к сберегательной модели поведения, свидетельствует исследование СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Так, на сегодня заемщики в среднем тратят на погашение своих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями 8,9 тыс. рублей ежемесячно (без учета залогового кредитования). За год эта сумма выросла на 5,8%, с начала года — на 3,5%.



По последним данным, только банковскими клиентами являются порядка 40 млн граждан. Из них 36% имеют более двух кредитов, причем 70% из них приходится на необеспеченное потребительское кредитование.

Стоит отметить, что средний платеж в счет погашения уже просроченного долга более чем в два раза меньше и составляет порядка 4,3 тыс. рублей.

Самый высокий средний ежемесячный платеж по всем видам долговых обязательств зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (13,4 тыс. и 13,2 тыс. рублей соответственно), самый низкий — в Республике Ингушетии (4,4 тыс. рублей).