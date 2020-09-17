В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками к Налоговому кодексу, касающимися налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год, свидетельствует информация на сайте нижней палаты российского парламента. Как отмечается в материалах к документу, он был разработан во исполнение поручения президента РФ от 8 июля 2020 года.

«Законопроектом предусматривается увеличение до 15% с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период (согласно НК, это календарный год. — Прим. Банки.ру)», — сказано в пояснительной записке.

Как ранее разъяснял президент РФ Владимир Путин и как следует из текста законопроекта, повышенным НДФЛ в размере 15% вместо 13% будет облагаться только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян Как отметил глава Минфина, для других категорий граждан условия обложения этим налогом меняться не будут.

«Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы», — подчеркивают в Кабмине.

Указанные налоговые изменения приведут к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год, отмечается в финансово-экономическом обосновании проекта. «Данные налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения президента… направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения», — отмечается в материалах законопроекта.

