Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 млрд фунтов стерлингов. «Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства значительного прогресса в устранении свободных мощностей и устойчивом достижении целевого показателя инфляции в 2%», — отметил регулятор.

Решения британского Центробанка совпали с ожиданиями аналитиков.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 б. п., до 0,1%.

Регулятор отмечает, что перспективы экономики остаются необычно неопределенными. «Недавний рост числа случаев COVID-19 в некоторых странах мира, включая Великобританию, может оказать дополнительное давление на экономическую активность, хотя, вероятно, в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в этом году. Как и в августовском отчете, мы отмечаем сохранение риска более длительного периода повышенной безработицы», — отмечается в сообщении.

В целом британский Центробанк ожидает, что в III квартале 2020 года ВВП страны будет примерно на 7% ниже уровня IV квартала 2019 года, что лучше, чем прогнозировалось в августовском отчете.