Российский ВВП может по итогам текущего года сократиться на 4,2%, а в следующем прибавит около 3%. Такой прогноз представил Евразийский банк развития.

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение карантинных ограничений во второй половине текущего года и сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики сформируют условия для начала восстановления экономической активности. Вместе с тем, как отметил начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов, из-за повышенной неопределенности, социального дистанцирования, сдержанного внешнего спроса и ослабленной инвестиционной активности данный процесс будет длительным: возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021—2022 годов. Сокращение ВВП по итогам 2020 года оценивается в 4,2%, прирост в 2021—2022 годах — примерно в 3% в среднем за год, говорится в материале международного фининститута.

Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году В настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% вместо 5,8%.

«В первой половине 2020 года экономика России испытала масштабный шок, вызванный пандемией COVID-19. В результате ВВП страны в этот период сократился на 3,4% год к году. Последствия ухудшения эпидемиологической ситуации привели к падению потребительского и инвестиционного спроса, а уменьшение добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ выступило дополнительным фактором ухудшения экспорта», — констатируют аналитики ЕАБР.

В обзоре отмечается повышение давления на курс российского рубля в августе — начале сентября 2020 года из-за роста геополитических рисков, сохранение которых будет препятствовать реализации потенциала укрепления национальной валюты в оставшейся части текущего года. Укрепление курса в рамках коррекционного движения ожидается в течение 2021 года при условии замедления темпов распространения коронавируса и нормализации геополитической обстановки.

«Ослабление национальной валюты привело к ускорению инфляции, которая в августе достигла 3,6% год к году (3% в декабре 2020 года). Согласно прогнозу ЕАБР, к концу года темп прироста индекса потребительских цен достигнет 3,9% год к году вследствие эффекта переноса валютного курса и действия эффекта низкой базы предыдущего года. Значительно ограничивать инфляционные процессы в среднесрочной перспективе будет сдержанный внутренний и внешний спрос. В результате при стабилизации курсовой динамики темп прироста индекса потребительских цен замедлится до 3,5% год к году по итогам 2021 года и начнет постепенно восстанавливаться по направлению к цели Банка России (4%) по мере ослабления дезинфляционных факторов», — говорится в материале.

МЭР внесло в Кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России По оценке МЭР, кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей.

Из него также следует, что потенциал снижения ключевой ставки Банка России в большей степени уже реализован. «В условиях, когда преобладает риск отклонения инфляции ниже целевого ориентира в среднесрочной перспективе и необходимо поддерживать внутреннюю экономическую активность, Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% с 6,25% на начало текущего года. По оценкам аналитиков ЕАБР, потенциал уменьшения индикатора в большей степени уже реализован, и до конца текущего года она сохранится в диапазоне 4—4,25%. Постепенное повышение ключевой ставки до нейтрального уровня ожидается со второй половины 2021 года, тем не менее характер монетарной политики в 2021—2022 годах останется умеренно стимулирующим», — пишут эксперты.



Взять паузу: аналитики ждут сохранения ключевой ставки На решение в пользу паузы указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Белоруссии, отравления оппозиционера Алексея Навального и приближающихся выборов президента США.

Они делают общую оговорку, что «риски для прогноза остаются повышенными и смещенными в сторону его ухудшения из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений и усиления санкционной риторики в отношении России».