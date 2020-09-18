Проект постановления правительства о расширении программы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья подготовлен и направлен на подписание премьеру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на близкие к правительству источники. Согласно документу, жители региона могут получить ипотечные кредиты по льготной ставке при приобретении «на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком» на территории сельских поселений Дальневосточного федерального округа (ДФО), а в Магаданской области и Чукотском автономном округе — на территории любого муниципального образования. Кредитный договор необходимо заключить до конца 2021 года.

Смысл в том, что госпрограммы по ипотеке нацелены на поддержку не только граждан, но и строительной отрасли, пояснил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Однако в ДФО лишь в трех-четырех крупных городах в принципе существует рынок первичного жилья, на остальной части округа массового первичного рынка нет, поэтому и был поднят вопрос о расширении программы дальневосточной ипотеки, отметил Моисеев.

По словам экспертов, появление объектов вторичного рынка может стать интересным прецедентом, поскольку еще ни в одной госпрограмме не действуют подобные льготы. Такое решение может быть направлено на то, чтобы, с одной стороны, простимулировать людей покупать недвижимость в своих родных регионах, тем самым избежать оттока населения. А с другой стороны, оказать поддержку присутствующим в этих регионах банкам, которые смогут нарастить свои кредитные портфели за счет ипотечных кредитов, отметили эксперты.