Проект постановления правительства о расширении программы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья подготовлен и направлен на подписание премьеру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсант», ссылаясь на близкие к правительству источники. Согласно документу, жители региона могут получить ипотечные кредиты по льготной ставке при приобретении «на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком» на территории сельских поселений Дальневосточного федерального округа (ДФО), а в Магаданской области и Чукотском автономном округе — на территории любого муниципального образования. Кредитный договор необходимо заключить до конца 2021 года.
Смысл в том, что госпрограммы по ипотеке нацелены на поддержку не только граждан, но и строительной отрасли, пояснил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Однако в ДФО лишь в трех-четырех крупных городах в принципе существует рынок первичного жилья, на остальной части округа массового первичного рынка нет, поэтому и был поднят вопрос о расширении программы дальневосточной ипотеки, отметил Моисеев.
По словам экспертов, появление объектов вторичного рынка может стать интересным прецедентом, поскольку еще ни в одной госпрограмме не действуют подобные льготы. Такое решение может быть направлено на то, чтобы, с одной стороны, простимулировать людей покупать недвижимость в своих родных регионах, тем самым избежать оттока населения. А с другой стороны, оказать поддержку присутствующим в этих регионах банкам, которые смогут нарастить свои кредитные портфели за счет ипотечных кредитов, отметили эксперты.
По словам главы Минвостокразвития, на начало августа на первичном рынке доступны для продажи 15 тыс. квартир, тогда как взять льготную ипотеку готовы 47 тыс. семей.