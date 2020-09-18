Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития, согласно которому экономика России будет расти темпами выше 3% ежегодно начиная с 2022 года.

«Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5—7%. Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4—5%. А вот со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022—2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», — написал Кудрин в статье РБК .

По его словам, первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.

Кудрин предложил увеличить траты на поддержку бедных При вложении нескольких сотен миллиардов можно было бы многим помочь.

«Ожидается, что в 2020 году доходы федерального бюджета составят около 17,8 трлн рублей вместо ранее планируемых 20,5 трлн рублей. Это следствие падения нефтегазовых доходов на 2,5 трлн, ненефтегазовые упадут всего примерно на 350 млрд рублей. В 2021 году доходы бюджета составят 18,7 трлн рублей, что соответствует уровню утвержденных доходов 2018 года. При этом в 2021 году правительство ожидает около 12,7 трлн рублей ненефтегазовых доходов при росте нефтегазовых доходов примерно до 6 трлн рублей», — отметил Кудрин.