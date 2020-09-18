🔹 Банк России по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий ЦБ. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. ЦБ при этом все еще видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики.



🔹 Большинство крупнейших банков планируют оставить опцию отсрочки по кредитам на своих условиях, после того как перестанет действовать закон о «кредитных каникулах». Подавать заявки по закону можно до 30 сентября. «Кредитные каникулы» на условиях банка останутся без изменений для клиентов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Почта Банка и Тинькофф Банка.

🔹 Спрос на крупные суммы валюты (более 2 тыс. долларов) вырос в условиях пандемии, следует из данных ЦБ. Если в феврале и марте люди, покупавшие валюту на сумму более 5 тыс. долларов, в совокупности приобрели 31,6 млн долларов и 44,21 млн долларов, то в мае и июне объемы выросли до 310,6 млн долларов и 607,2 млн долларов соответственно. Еще больше было желающих купить валюту на сумму от 2,001 тыс. до 5 тыс. долларов. В мае спрос составил 370,65 млн долларов, в июне — 824,3 млн долларов. Совокупный объем (1,194 млрд долларов) оказался максимальным для этих двух месяцев за последние шесть лет.

🔹 В России предложено ввести студенческий капитал. Согласно законопроекту, при поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в 500 тыс. рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в 250 тыс. рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

