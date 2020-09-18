Агентство по страхованию вкладов завершило процесс наполнения информацией портала для кредиторов ликвидируемых кредитных организаций , запущенного в конце 2019 года. Об этом сообщается на сайте АСВ.

На портале представлена информация по 355 банкам, находящимся в процессе конкурсного производства (ликвидации), а также по 350 банкам, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены.

«В основу портала заложен принцип «единого окна», который обеспечивает простоту навигации и удобство для пользователей, а использование инфографики позволяет представить информацию в наглядном виде и отобразить динамику конкурсного производства», — отмечается в релизе агентства.

На главной странице портала кратко обобщена информация обо всех проводимых мероприятиях в отношении каждого банка. При этом пользователь может выбрать комфортный для него вид представления информации.

В разделе конкретной кредитной организации раскрыты детальные данные о ходе ликвидационных процедур, в том числе о страховых выплатах и расчетах с кредиторами, о формировании конкурсной/имущественной массы и имуществе кредитной организации, о реализации активов, расходах на ликвидационные процедуры и о проводимой судебно-исковой работе. Кроме того, раздел содержит информацию для заемщиков кредитной организации.



В АСВ подчеркивают, что «ввод в эксплуатацию модернизированного портала позволит кредиторам сократить среднее время поиска необходимой информации и получить полное представление о ходе ликвидационных процедур».