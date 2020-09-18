Банк «Левобережный» снова принимает заявки на «Сельскую ипотеку», следует из релиза кредитной организации. Кредит доступен по льготной ставке от 2,65% годовых.

Сумма кредита по программе «Сельская ипотека» не может превышать 3 млн рублей, срок составляет от трех до 25 лет. Приобрести жилье в сельской местности по минимальной ставке 2,65% годовых могут клиенты, получающие зарплату на счет в «Левобережном», при внесении первоначального взноса в размере не менее 10% от стоимости дома/квартиры и оформлении страхования недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страховки от риска утраты права собственности на недвижимость.

Кредит можно взять на строительство дома подрядной организацией, покупку готового дома, нового или вторичного жилья в многоквартирном доме.



«Сельская ипотека» выдается с января текущего года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», общий объем финансирования которой в 2020—2025 годах составит порядка 2,3 трлн рублей, напоминают в банке.

