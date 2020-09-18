Депутатские поправки к Кодексу об административных правонарушениях о десятикратном увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа внесены в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соавтора законопроекта — главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей)», — передает пресс-служба депутата.

Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в десять раз Штраф для граждан должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс., уточнил один из авторов законопроекта.

По словам Пискарева, под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных: это коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и другие.

Депутат отметил, что размер действующих штрафов не менялся последние десять лет и не служит достаточным препятствием «для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в Интернете». По убеждению главы комитета, десятикратное увеличение штрафов позволит «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».



Соавтором законопроекта выступил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.