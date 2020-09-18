Минэкономразвития провело совещание, на котором представители органов власти обсудили возможность продления моратория на банкротство, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Заместитель министра Илья Торосов провел совещание, на котором представители заинтересованных органов власти по поручению А. Р. Белоусова обсудили вопрос о продлении срока действия моратория на банкротство. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора в отношении должников действует согласно постановлению правительства РФ с 6 апреля по 6 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, к настоящему времени мораторий защитил более 500 тыс. организаций и более 1,5 млн ИП в сложной ситуации. «Вместе с тем участники обратили внимание на факторы, характеризующие тренд позитивных изменений: увеличение поступлений от этих организаций и общей суммы уплаченного налога на доходы физических лиц», — отмечают в министерстве.

По словам Торосова, мораторий — это инструмент стабилизации экономики, рассчитанный на исключительный случай. «Существуют системные риски, связанные с ухудшением положения кредиторов, которые сами испытывают трудности от неплатежей вследствие продления моратория в отношении широкого круга лиц», — сказал замминистра.