Подписан документ, определяющий условия переговоров вокруг приобретения Варшавской фондовой биржей (GPW) контрольного пакета фондовой биржи Армении, сообщили в пресс-службе армянского Центробанка.

«18 сентября совет правления Варшавской фондовой биржи и Центральный банк Армении подписали документ об основных условиях переговоров (term sheet) по приобретению GPW 65% контрольного пакета на бирже ценных бумаг Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта договоренность не носит обязательного характера. «Окончательные условия приобретения будут зависеть от результатов необходимых исследований и соответствующих корпоративных одобрений… Предварительная оценочная стоимость 100% фондовой биржи Армении составляет около 6 млн польских злотых (1,6 млн долларов)», — говорится в сообщении

По данным пресс-службы, Центральный банк Армении распоряжается 90,1% фондовой биржи страны. После сделки ЦБ сохранит 25%, а остальные 10% приобретет третья сторона, которую назначит Варшавская фондовая биржа.