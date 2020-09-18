Около половины выданных в последние месяцы ипотечных кредитов было оформлено по льготным программам, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Значимый вклад в смягчение денежно-кредитных условий вносят льготные программы правительства. Так, почти четверть новых кредитов, выданных в последние месяцы малому и среднему бизнесу, — это льготные кредиты. В ипотеке это примерно половина новых кредитов», — сообщила глава ЦБ.

В конце апреля правительство запустило льготную ипотечную программу на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых. По словам Набиуллиной, эта программа оказала существенную поддержку экономике, однако целесообразность ее продления еще предстоит оценить. По нынешних условиям она действует до конца октября.

Глава ЦБ отметила, что регулятор следит за тем, чтобы не росло количество рисковых ипотечных кредитов, и для этих целей применяет макропруденцильное регулирование. «С этой стороны мы не видим проблем, качество кредитов остается хорошим. Но кроме этого нужно следить за второй составляющей, когда говорят о возможном ипотечном «пузыре», что будет происходить с ценами на жилье. Когда идет очень активное стимулирование спроса, важно, чтобы предложение выражалось не только в росте цен на жилье», — отметила Эльвира Набиуллина. Тем не менее в последние годы рост цен на жилье опережал инфляцию, добавила она.

