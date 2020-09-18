Ростуризм в рамках второго этапа программы кешбэка планирует сделать его фиксированным — 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.

Первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошла с 21 по 28 августа. Туристы могли получить 5 тыс. рублей при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, 10 тыс. рублей при стоимости тура от 50 тыс. до 75 тыс. рублей и 15 тыс. рублей за тур стоимостью от 75 тыс. рублей.

«Ростуризм сейчас по поручению правительства работает над повышением привлекательности программы кешбэка с учетом запросов людей. Мы хотим зафиксировать 20-процентную скидку и повысить порог того возврата, который был в рамках первого этапа», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова журналистам в рамках форума «Доступная Арктика».

Максимальный кешбэк за тур по России могут увеличить до 50 тыс. рублей 👍 Минимальная длительность поездки в рамках программы может быть сокращена с четырех до двух ночей.

Согласно проекту постановления правительства, который подготовило ведомство, выплата будет осуществляться в размере 20% стоимости туристской услуги, но не более 50 тыс. рублей, на банковскую карту «Мир».