Центробанк не закладывает риски второй волны распространения коронавируса в свой базовый сценарий, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«В базовом сценарии у нас нет ухудшения ситуации, нет второй волны… если даже такое будет, мы не видим, что будут такого же уровня жесткости ограничения, скорее всего, они будут меньше», — сказала Набиуллина. При этом она отметила, что риски повторной волны распространения COVID-19 учтены в рисковом сценарии макроэкономического прогноза.

Напомним, согласно проекту «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ, в рисковом сценарии рост ВВП в 2021 году может оказаться на околонулевом уровне, а инфляция к концу года — возрасти до 5,5—6,5%.