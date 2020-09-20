РГС Банк подключил в мобильном приложении сервис токенизации карт платежной системы «Мир» через Mir Pay и Samsung Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Подобная опция ранее уже была реализована для держателей карт Masterсard РГС Банка через сервисы Apple Pay и Google Pay.



«Для доступа к новому функционалу достаточно установить последнюю версию мобильного приложения (логин и пароль останутся прежними), добавить карты «Мир» РГС Банка в электронный кошелек для бесконтактной оплаты с помощью сервисов Mir Pay и Samsung Pay», — говорится в релизе.

Если клиент уже является пользователем интернет-банка, для входа в мобильное приложение достаточно использовать уже имеющиеся логин и пароль. Клиенту, который впервые подключается к системам дистанционного банкинга РГС Банка, необходимо после установки приложения пройти дистанционную регистрацию для получения доступа.

Совершать покупки через мобильное приложение РГС Банка с помощью сервисов Mir Pay и Samsung Pay можно через любые терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. При этом операции полностью безопасны. При проведении трансакции передаются не данные карты, а токен — уникальный цифровой код, созданный случайным образом.