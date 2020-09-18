Объем выплаченных дивидендов за прошлый год российскими компаниями, торгующимися на Московской бирже, может превысить показатели предшествовавшего года примерно на 10% и стать крупнейшим. При этом не стоит ожидать дальнейшего обновления рекордов в дивидендах по итогам текущего года, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

По оценкам экспертов, весенний коронавирус незначительно повлиял на решения эмитентов относительно выплат дивидендов и их размера, большинство российских компаний принимали решения исходя из утвержденной дивидендной политики. Но уже в следующем году объем дивидендов — за текущий год — снизится, хотя у некоторых компаний и останется намного выше, чем у их коллег на зарубежных рынках, полагают они.

Фактически в период с апреля по начала августа уже выплачены рекордные 2,7 трлн рублей, что учитывает годовые и промежуточные дивиденды, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. А с учетом выплат Сбербанка, ожидающихся позднее в сентябре, всего объем дивидендов составит 3,2 трлн рублей, что превышает объем всех таких выплат за 2018 год на 7%, добавляет он.





«Наши расчеты учитывают только 50 самых крупных компаний, которые публично торгуются на Московской бирже. Данный рекорд станет значимым, учитывая, что 2019 год — последний прибыльный перед падением 2020 года, поэтому дивиденды за 2020 год в 2021 году будут существенно скромнее. Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года, включая промежуточные, составила рекордные 9%», — говорит аналитик.

По итогам 2018 года (в 2019 году) компании выплатили порядка 2,5 трлн рублей дивидендов, и по итогам 2019 года они были на 10% больше, также указывает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Доля нефтегазового сектора в общих выплатах традиционно остается самой значительной (в том числе по объему ближайших выплат), в этом году она увеличится до 67%, если из общих выплат исключить финансовый сектор, а если учитывать выплаты Сбербанка, то доля составит 53%, отмечает Луцко. А в прошлом году на нефтегазовый и финансовый секторы пришлись 43% всех выплат за 2018 год, напоминает он.



По итогам 2020 года дивиденды могут быть на 20—25% ниже нынешнего рекорда, что, конечно, по большей части обусловлено ситуацией с коронавирусом и существенным снижением цен на нефть, и нефтяной сектор может стать основным пострадавшим сектором с точки зрения сокращения выплат, считает Харин.





