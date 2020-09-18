Численность официально зарегистрированных безработных в России на 13 сентября составила 3,7 млн человек, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».



«В августе замедлились темпы регистрации населения в органах службы занятости. По состоянию на конец августа численность официально зарегистрированных безработных составила 3,6 миллиона человек по сравнению с 3,3 миллиона человек на конец июля (на 13 сентября — 3,7 миллиона человек)», — отмечается в материале.

В августе на рынке труда продолжилась стабилизация ситуации, однако сохраняется тенденция к росту безработицы, отмечают в МЭР. Рост уровня безработицы в августе замедлился до 6,4% от рабочей силы с 6,3% в июле.



Среднедневной прирост показателя замедлился с 16,7 тыс. человек в среднем в день в июле до 12 тыс. человек в среднем в день в августе и 2,9 тыс. человек в среднем в день в первой половине сентября.



Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70% (в июле — более 60%).

