Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Траст», требующего взыскать более 22,7 млрд рублей с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и пяти его соответчиков — трех физлиц и двух компаний.



Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в пятницу и к производству пока не принят. Соответчиками Шишханова указаны Александр Лукин, Кирилл Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp.

Лукин был заместителем Шишханова в Бинбанке и временно исполнял обязанности председателя правления, когда Шишханов в 2017 году ушел с этой должности. Любенцов входил в совет директоров Бинбанка, был также председателем правления Рост Банка, санацию которого с 2014 года проводил Бинбанк, а с декабря 2015 года — лично Шишханов.

Третьими лицами к делу привлечены Центробанк России и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Основания исковых требований пока не сообщаются.

Ранее в пятницу стало известно, что банк также подал к Шишханову и троим бывшим топ-менеджерам Бинбанка — Лукину, Любенцову и Фарафонтову — рекордный по сумме требований иск на 306,5 млрд рублей.