МТС Банк запускает онлайн-сервис выплат вознаграждений на счета самозанятых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Решение позволяет подтвердить статус самозанятого, проверить наличие средств на расчетном счете, фискализировать в ФНС полученный самозанятым доход, а также сформировать чеки за товары или оказанные услуги. Подключить сервис могут индивидуальные предприниматели и юридические лица с расчетно-кассовым обслуживанием в МТС Банке», — говорится в релизе.
С помощью онлайн-сервиса МТС Банка компании смогут безопасно проводить платежи за товары или услуги самозанятым на их счета в любых банках, а также в автоматическом режиме:
- подтвердить регистрацию в качестве самозанятого, не допуская выплат физическим лицам;
- проверить достаточность средств на расчетном счете юридического лица для оплаты;
- сформировать чек для бухгалтерской отчетности;
- вести учет выплат самозанятым.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть расчетный счет в МТС Банке, если его нет; подписать договор на использование сервиса и выбрать способ взаимодействия с банком — через API или в личном кабинете интернет-банка.
После перечисления оплаты компания получает отчет о статусе выплаты и выгрузку чеков из Федеральной налоговой службы (ФНС), подтверждающих расходы. Подтверждение расходов возможно, если самозанятые выбрали МТС Банк в качестве цифрового партнера.
МТС Банк также интегрировал в мобильное приложение сервис для самозанятых, где пользователи могут зарегистрироваться и получить в ФНС статус самозанятого, выставлять чеки заказчикам, а также принимать платежи за поставленные товары и услуги.