Совокупные выплаты страховых компаний в Москве и Московской области в первом полугодии 2020 года составили 136,2 млрд рублей, сократившись на 5%, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

«Спад экономической активности привел также к снижению числа страховых случаев и, соответственно, объемов выплат: совокупные выплаты по договорам страхования в Москве и Московской области сократились 5%, до 136,2 млрд рублей. Из них около 30% составили выплаты по полисам страхования жизни (в основном в связи с завершением заключенных ранее среднесрочных договоров ИСЖ), на страхование имущества пришлось около четверти от всех выплат», — отмечается в сообщении.



Количество договоров страхования, заключенных страховщиками в январе — июне 2020 года в Москве и Московской области, составило 35,6 млн штук, сократившись на 26%.



Общий объем страховых премий, полученных страховыми компаниями в Московском регионе, сократился на 8,8%, до 369 млрд рублей. Экономическая активность снизилась в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.



Большая часть страховых взносов пришлась на страхование имущества (30%), личное страхование (27,3%), страхование жизни (23,7%). Объем поступлений от страхования имущества остался практически на уровне первого полугодия 2019 года (111,8 млрд рублей), снижение взносов наблюдалось в сфере личного страхования и страхования жизни. Так, страхование жизни (кроме пенсионного страхования) сократилось на 15%, до 87,2 млрд рублей. Сокращение взносов в этом сегменте связано со снижением интереса клиентов к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а также с сокращением премий по страхованию жизни заемщиков.

Сократился и объем поступлений от страхования от несчастных случаев и болезней — почти на треть, до 41 млрд рублей, в связи со снижением кредитования граждан в период пандемии. Однако во второй половине 2020 года ожидается активизация сферы кредитования и сопутствующих видов страхования. «В то же время рост может сдерживать появившаяся у заемщиков возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита по договорам личного страхования, заключенным с 1 сентября 2020 года. Возврат можно получить при отсутствии страхового случая в период действия полиса», — указывают в регуляторе.

В сфере автострахования несколько сократился объем премий по каско (-3,7%), что может быть связано с возросшим интересом автолюбителей к договорам с франшизой в период пандемии. Сегмент ОСАГО также несколько сократился (-5,5%). В III квартале 2020 года влияние на рынок ОСАГО начнет оказывать индивидуализация тарифов согласно поправкам, которые вступили в силу 24 августа. Страховщики смогут учитывать дополнительные факторы, влияющие на стиль вождения клиента (кроме дискриминационных). Кроме того, тарифный коридор для легковых автомобилей расширен на 10% в обе стороны, что позволит точнее учитывать особенности каждого водителя.