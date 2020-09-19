Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году» и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году», включив в него положения, касающиеся новых нормативов зачисления доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ о повышении на 2 процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ.