Банкиры в ходе встречи с представителями департамента финансового мониторинга ЦБ обсудили законопроект с поправками в 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и предложили механизмы отслеживания и заморозки средств людей и компаний, подпадающих под ограничения закона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации банков России (АБР).

«Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, в частности, банки предлагают определить орган для формирования перечня лиц и подконтрольных им компаний, которые подпадают под специальные экономические меры. Также кредитные организации считают необходимым создать единую базу данных для формирования этого перечня.

Вместе с этим в АБР отмечают, что поправки в закон могут привести к увеличению расходов банков и, как следствие, к снижению потенциала кредитования реального сектора. В связи с этим кредитные организации предложили отдельные корректировки, направленные на смягчение негативного эффекта от его принятия.

Соответствующие предложения будут направлены ассоциацией в Минфин РФ и Банк России.