Швейцарский банк UBS проведет эксперимент, в рамках которого переведет своих трейдеров в режим дополненной реальности, сообщает Financial Times.

На такое решение в крупнейшей кредитной организации страны пошли, чтобы воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которых пока не могут вернуть с «удаленки» из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В дополненную реальность трейдеры будут выходить при помощи шлемов виртуальной реальности HoloLense от Microsoft, которые банк уже передал им. По словам главного операционного директора UBS Беатриц Мартин, банк намерен экспериментировать с различными инструментами, пока сотрудники не могут вернуться в офисы.

В качестве альтернативы в UBS рассматривают возможность установки у трейдеров дома дополнительных мониторов, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у их коллег. По мнению руководства банка, такой вариант упростит взаимодействие между ними.