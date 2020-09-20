Новый сервис с вакансиями «Цифровое резюме» для выпускников колледжей будет запущен в России, сообщила в воскресенье пресс-служба союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

«WorldSkills Russia запускает «Цифровое резюме» — новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей, который позволит состыковать выпускников WorldSkills с потенциальными работодателями», — говорится в сообщении. Дата запуска не уточняется.

Новый сервис будет включать два интерфейса — для соискателей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам WorldSkills с 2015 года и прошли через систему, могут попасть в «Цифровое резюме», их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу.

«В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, его профессиональных навыках, рекомендации от наставника, оценки в ходе чемпионатов различного уровня, результаты демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения — образовательные сертификаты, аккаунты в социальных сетях», — добавили в пресс-службе.

Обсуждение сервиса состоялось в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит с 6 по 21 сентября.