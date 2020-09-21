Расходы бюджета на развитие Крыма и Севастополя в следующие два года могут быть урезаны на 20 млрд рублей (на 10% меньше, чем по действующей официальной версии финансового плана), а потрачено — 160 млрд, пишут «Известия» . Это следует из пояснительной записки к проекту федеральной казны на 2021–2023 годы. Расходы на аналогичную программу социально-экономического развития Калининградской области в 2021–2022 годах планируется повысить на 15% — со 109 млрд рублей до 125 млрд. Затраты на поддержку субъектов в целом относительно действующей версии бюджета остаются почти неизменными и составят 1,95 трлн рублей в следующие два года, что на 50 млрд, или 3%, меньше, чем планировалось.

Финансирование программы развития полуострова перенесено на 2023 год, уточнили в Минфине. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в этом периоде финансирование предлагается увеличить до 150 млрд рублей. Траты казны на развитие Калининградской области увеличиваются с уточнением оценки поступления доходов от ввозных таможенных пошлин, уплаченных резидентами ОЭЗ на территории региона, отметили в ведомстве.

Минфин предложил сократить расходы на Крым В следующем году власти намерены срезать 8,5 млрд рублей, еще через год — 9,1 млрд.

По словам экспертов, в условиях снижения доходов бюджета на фоне пандемии и кризиса приоритеты и срочность реализации многих проектов приходится пересматривать. Федеральный центр за последние несколько лет выделил средства на развитие Крыма гораздо большие, чем на другие регионы. Расходы так или иначе приходится оптимизировать. Регион по сравнению с остальными субъектами в среднем намного более уязвим для экономического кризиса, поскольку почти целиком зависит от помощи из федерального бюджета, отметили эксперты. Но альтернативы целевой программы финансирования из центра фактически нет, считают они.