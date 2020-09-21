Владислав Онищенко, занимавший пост первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве РФ, избран президентом фонда «Центр стратегических разработок», сообщает аналитический центр.

«20 сентября Владислав Онищенко избран президентом фонда «Центр стратегических разработок», — говорится в сообщении.

Владислав Онищенко родился в 1975 году в Москве. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1995—1998 годах руководил аналитическим отделом агентства Прайм-Тасс. В 1997—2000 годах работал в экономической экспертной группе Минфина. С 2001 по 2012 год руководил проектами по заказам аппарата правительства, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, МБРР в России и странах СНГ. С декабря 2012 года работал в Аналитическом центре при правительстве РФ, в том числе с августа 2018-го по январь 2020 года — в должности руководителя.

ЦСР — некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года. Совет ЦСР возглавляет глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.