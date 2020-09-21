Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), говорится в отчете ведомства.

Согласно отчету, ПФР и ФСС исполнили бюджет 2019 года с профицитом. В Пенсионном фонде он составил 154 млрд рублей при прогнозируемом дефиците в 24 млрд. Всего в 2019 году в ПФР поступили доходы в размере 8,8 трлн рублей (101,5% прогнозируемых доходов). Это на 511 млрд рублей (на 6,2%) больше, чем было в 2018 году.

«Причем превышение отмечено практически по всем показателям. Исключением стали только доходы по накопительной составляющей. Это объясняется мораторием на формирование накопительной пенсии и уменьшением объема выведенных из управляющих компаний пенсионных накоплений для перечисления их в негосударственные пенсионные фонды. Так, в 2019 году в НПФ было перечислено всего 40 млрд рублей — в четыре раза меньше 2018 года. Причина — уменьшение почти в восемь раз числа граждан, сменивших страховщика ПФР на НПФ», — отмечается в документе.

В Фонде социального страхования профицит составил 32,5 млрд рублей и превзошел прогноз в 2,7 раза. Причина — сложившийся в последние годы устойчивый профицит по страхованию от несчастных случаев на производстве. В целом доходы фонда выросли по сравнению с 2018 годом на 35,4 млрд рублей, или на 4,8%, и составили 770,6 млрд. Основная доля доходов (92,7%) — это страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Фонд обязательного медицинского страхования завершил год с дефицитом. Однако его размер оказался ниже прогноза: 62,7 млрд рублей против изначально утвержденных 92,2 млрд, что произошло за счет перевыполнения плана по доходам. Всего же в 2019 году на страховые взносы по ОМС пришлось 96,2% доходов фонда, или свыше 2 трлн рублей.

Что касается расходов, то все три фонда показали высокий уровень исполнения — в районе 99%.

Проверка также выявила ряд нарушений бюджетного законодательства. В частности, ФСС не обеспечил надлежащий контроль за расходованием бюджетных средств, предусмотренных на капитальные вложения. В ФОМС большинство нарушений касаются сферы закупок. ПФР также не всегда соблюдал требования 44-ФЗ. Счетная палата выявила нарушения, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности, и в сфере бюджетного учета. Так, фонд на три месяца позже установленного срока вернул в федеральный бюджет остатки неиспользованного в 2019 году трансферта, предназначенного на софинансирование региональных социальных программ.

По итогам проверки Счетная палата направила в правительство предложения по совершенствованию пенсионного законодательства. В частности, контрольное ведомство рекомендует пересмотреть порядок определения права на выплаты за счет средств пенсионных накоплений пенсионерам, которым не назначается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.