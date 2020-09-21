Российские банки за январь — август 2020 года выдали 3,8 млн POS-кредитов (кредиты на покупку конкретных товаров) на 148,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года кредитование сократилось на 29% по количеству выданных кредитов и на 27% по объему. Об этом свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В августе банки выдали 609 тыс. POS-кредитов. Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце, но на 19% меньше, чем в августе 2019 года. Объем кредитов составил 24,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель июля, но на 13% меньше, чем в августе прошлого года.



Средняя сумма POS-кредита в августе составила 40,5 тыс. рублей, средний срок кредита — чуть больше 14 месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте составила 14,9%.

Выдачи POS-кредитов постепенно восстанавливаются после резкого падения в апреле и мае, когда торговые центры практически не работали из-за карантинных мер, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«Сейчас основным сдерживающим фактором для восстановления этого сегмента остается неопределенность с уровнем кредитоспособности населения. Поддержку сегменту оказывают низкие процентные ставки — в августе средняя полная стоимость POS-кредитов впервые в истории банковского сектора оказалась ниже 15%», — комментирует эксперт.