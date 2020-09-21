Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу начисления зарплаты каждый день вместо обычных выплат один или два раза в месяц. Услуга доступна для зарплатных клиентов Альфа-Банка и подключается в мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Важно, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям. «Зарплата каждый день» дает свободный доступ к деньгам в любой момент, когда это нужно», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Проект запущен совместно с партнером банка, компанией «Деньги Вперед».



«Ежедневное начисление зарплаты выгодно не только сотрудникам, но и работодателям. Согласно исследованиям Альфа-Банка и «Деньги Вперед», возможность получать зарплату в ежедневном режиме привлекательна для персонала и снижает его ротацию на 47%», — говорится в релизе.